- Rusia isi pastreaza dreptul de a folosi arme nucleare daca tara este „provocata" de NATO, spune adjunctul ambasadorului Rusiei la ONU, Dmitri Polianski, conform Mediafax. Dmitri Polianski, unul dintre cei mai importanti diplomati ai Rusiei in Statele Unite, a vorbit cu Sky News dupa ce purtatorul de…

- NATO este ingrijorata ca Rusia ar putea inscena o operațiune sub steagul fals, posibil cu arme chimice, in cadrul invaziei in Ucraina, a spus marți secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.

- Utilizarea armelor chimice de catre Rusia in Ucraina ar putea determina NATO sa iși reconsidere decizia de a nu interveni militar in conflict, a declarat președintele polonez. In cadrul unui interviu pentru BBC, Andrzej Duda a fost intrebat daca nu crede ca președintele Putin s-ar putea pregati sa foloseasca…

- „Nu voi vorbi despre informații, dar Rusia va plati un preț sever daca va folosi substanțe chimice”, a spus Joe Biden, la CNN.Președintele SUA a anunțat noi sancțiuni impotriva Rusiei. Biden a semnat legea privind comerțul, aprobata de Congres. SUA vor interzice importurile de alcool și fructe de mare…

- Premierul britanic Boris Johnson si-a exprimat joi ingrijorarea cu privire la ipoteza potrivit careia regimul „barbar” de la Moscova ar putea recurge la arme chimice in Ucraina, relateaza AFP.

- UPDATE 6 Premierul Boris Johnson a reiterat, astazi, intr-un interviu pentru Sky News, temerile oficialilor occidentali ca Putin ar putea folosi arme chimice in Ucraina, dupa ce Moscova a acuzat Kievul ca planuiește sa le desfașoare pe campul de lupta. „Lucurile pe care le auziți despre armele chimice…

- Rusia a declarat joi ca Statele Unite au aratat ca nu sunt dispuse sa abordeze principalele preocupari de securitate ale Moscovei. Acestea au fost expuse in timpul conflictului din jurul Ucrainei. Rusia susține ca ambele parți au interes in continuarea dialogului. Inaltul diplomat Serghei Lavrov a declarat…

- Ministerul Afacerilor Externe roman respinge ca fiind inoportune și lipsite de orice fundament declarațiile Ministerului de Externe al Federației Ruse privind prezența militara aliata pe Flancul Estic al NATO, se arata intr-un comunicat de presa, dupa ce Moscova a cerut retragerea trupelor NATO din…