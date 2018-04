Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori a anuntat ca peste o suta de trenuri vor fi anulate in perioda Sarbatorilor de Paste, motivul - rutele nu sunt solicitate zilele acestea. In schimb vor fi suplimentate cursele spre destinatiile cele mai cerute. Cele mai solicitate destinații, in aceasta perioada, sunt Brasov, Sibiu, Cluj-Napoca,…

- Doua farmacii din judetul Suceava, ambele in municipiul resedinta de judet, vor avea program de functionare non-stop atat in prima, cat si in a doua zi de Paste. Este vorba despre farmaciile Dornafarm si Dona 85, ambele situate langa Spitalul de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" din ...

- Programul de Paște 2018 al mall-urilor și magazinelor. Lista mall-urilor deschise de Paste Nu toate mall-urile bucurestene vor fi deschise de Paste. Program AFI Palace Cotroceni, Veranda Mall, Promenada, Mega Mall, Park Lake, Baneasa, Sun Plaza, Bucuresti Mall.

- Asistenta cu medicamente si servicii farmaceutice a populatiei Capitalei in perioada sarbatorilor de Paste va fi asigurata de 32 de farmacii cu program permanent si un numar de 232 de farmacii cu program semi-permanent, potrivit Colegiului Farmacistilor Bucuresti.