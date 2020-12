Ce familie frumoasă are Wilmark! Cum vor sărbători Crăciunul coregraful, soția lui și fiii lor? Coregraful Wilmark Rizzo Hernandez și soția lui, Ioana, au impreuna doi fii, Lukas și Joaquin. Dansatorul, soția lui și fiii lor au intrat virtual in direct in platoul emisiunii Vorbește Lumea. Ce familie frumoasa are Wilmark! Cum vor sarbatori Craciunul coregraful, soția lui și fiii lor? Intrebați de Cove daca Moș Nicolae a fost generos anul acesta, unul dintre fiii perechii a raspuns: „A venit, a venit. A fost mediu”. „Mediu?? Ai primit un bax de dulciurile tale preferate. 36 de bucați. Mediu?? Trebuia un camion, o ce?”, a completat Ioana. „O parte [din casa am impodobit]. Doar bradul am reușit… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

