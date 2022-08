Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat miercuri seara ca 80% dintre romani se incadreaza in limitele de consum prin compensarea facturilor la energie, motiv pentru care nu trebuie sa-și faca griji privind prețurile pe care le vor plati in aceasta iarna, potrivit news.ro. „Avem in vigoare o ordonanta…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca „romanii nu trebuie sa-si faca probleme” cu privire la tarifele la energie iarna aceasta, daca se incadreaza in limitele de consum prevazute de legea care prevede plafonari si compensatii. El sustine ca nu intelege „panica” din…

- “Avem in vigoare o ordonanta care este promulgata, aprobata de Parlament, care are un plafon de 80 de bani la energie electrica pentru consumul pana in 300 de kilowati si de 68 de bani pentru tariful social pentru consumul de pana in 100 de kilowati. Romanii nu trebuie sa-si faca probleme, daca se incadreaza…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, miercuri seara, la Digi24, ca romanii trebuie sa știe ca "au o umbrela protectoare a Guvernului și a Coaliției" cu ordonanța privind compensarea facturilor la energie. "Avem in vigoare o ordonanța, Guvernul a aprobat-o, Coaliția a aprobat-o, ne-o asumam,…

- De vineri intra in vigoare reducerea de 50 de bani pe litrul de carburant, pentru o perioada de trei luni. Este insa alegerea benzinariilor daca vor scadea sau nu prețurile. Ministrul Energiei spera, totuși, ca vom vedea ieftiniri la majoritatea pompelor. Reducerea ar trebui sa fie afișata, atat la…

- Guvernul a decis sa subventioneze cu 25 de bani per litru carburantii, restul de 25 de bani, pana la deducerea totala de 50 de bani, fiind suportati de benzinari. OUG adoptata de Guvern arata insa ca sutele de mii de romani cu masini pe GPL au fost uitati. In Romania sunt inmatriculate 7,6 milioane…

- Executivul a aprobat, in ședința de joi, 30 iunie, Ordonanța de Urgența care ar reduce prețul unui litru de carburant cu 50 de bani. Teoretic, aceasta Ordonanța de Urgența a Guvernului (OUG) intra in vigoare din data de 1 iulie 2022, ora 0. Doar ca aplicarea acestei Ordonanțe pare sa fie facultativa…

- Executivul a aprobat joi Ordonanta de Urgenta privind sustinerea acordarii de reduceri ale preturilor la benzina si motorina, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, la finele ședinței de Guvern din 30 iunie. Ministrul Energiei, liberalul Virgil Popescu, a facut unele precizari…