Facturile la gaze și la energie au inregistrat creșteri fara precedent in ultimele luni. In acest context, ministrul Energiei, Virgil Popescu, spune ca are facturi la fel ca și pana acum.La curent i-a venit de plata suma de 122 de lei, iar la gaze 37 de lei, la apartamentul din Bucuresti, care are o suprafața de 110 mp.„Eu sunt obișnuit sa imi platesc singur. 122,40 lei. Am schimbat toate becurile, electrocasnicele sunt A++. Am schimbat centrala de gaze și este in condensație și mi-a scazut factura cu 30%. 37,09 lei e factura la gaze! Este august factura, venita in septembrie. La Drobeta am pompe…