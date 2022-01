​Președintele ANPC, Mihai Culeafa, a dat detalii vineri într-o conferința de presa despre factura care i-a venit la energie și gaze. "Am primit factura de energie în jur de 140 de lei. Stau în Pantelimon. Este o factura pe 30 de zile cu un consum de 200 de kW. Am primit și eu la gaze o factura de 2.000 de lei. Nu este apartament, stau la curte. În aceasta factura am beneficiat de o compensare de 10 lei. Nu pot calcula eu daca este mult, puțin. Este conform legii.", a spus Mihai Culeafa.



