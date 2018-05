Ce facilități oferă o „casă inteligentă” și cât costă o astfel de proprietate în România Conceptul de „casa inteligenta” a devenit tot mai atractiv și mai cautat la nivel mondial. Este adevarat ca ideea in sine nu este una noua, inca din anii ’70 fiind dezvoltate astfel de soluții, dar evoluția accelerata a tehnologiei din ultimii ani a facut ca sistemele de automatizare folosite sa ofere tot mai mult confort și siguranța proprietarilor. Piața este atat de dinamica pe acest segment incat dezvoltatorii de tehnologie „smart”, in principal companii-gigant, estimeaza ca aceasta va ajunge sa depașeasca 40 de miliarde de dolari pana in 2020 și au planuri tot mai ambițioase pentru integrarea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

