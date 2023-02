Ce faci dacă nu funcţionează plata cu cardul într-un magazin şi nu ai cash. Detaliile cunoscute de puţini români Acesta poate fi coșmarul oricarui om. Sa cumpere ceva sau sa alimenteze mașina și sa nu aiba bani sa plateasca. Ce faci daca nu functioneaza plata cu cardul intr-un magazin si nu ai cash. Care sunt detaliile cunoscute de foarte putini romani. Ce faci daca nu poți sa platești cu cardul la magazin sau benzinarii. […] The post Ce faci daca nu functioneaza plata cu cardul intr-un magazin si nu ai cash. Detaliile cunoscute de putini romani appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cardurile de energie sunt mijlocul prin care persoanele cu venituri mici primesc ajutor din partea Guvernului. Sunt 4 milioane de beneficiari ai acestei scheme de ajutor, adica 2,8 milioane de gospodarii. Cardul se va distribui la toata lumea, sunt fondurile alocate in intregime ca aceasta schema sa…

- Plafonul pentru cardul de energie necesar la plata facturilor ar putea fi modificat in lunile urmatoare, a anuntat, miercuri, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, in exclusivitate la Antena 3 CNN.

- Dispar bancnotele? Odata cu pandemia de coronavirus, din motive de siguranța medicala, consumatorii au fost sfatuiți sa apeleze la plata cu cardul sau cu aplicații de portofel digital. Insa schimbarile nu par sa se opreasca aici. Un celebru lanț german de retail a facut un anunț surprinzator. Reprezentanții…

- Romanii cu posibilitați financiare reduse vor primi din partea statului un ajutor de 1400 de lei, bani ce vor fi folosiți pentru plata facturilor de energie și caldura. Astazi va vom spune cum vor fi folosiți acești bani, cum vor putea fi cheltuiți și de cand. Cum va fi folosit ajutorul de 1400 de lei…

- Autoritațile au facut un anunț pe care mulți romani nu ar fi vrut sa il primeasca. Potrivit reprezentanților Companiei Naționale Poșta Romana, plata pensiilor și a drepturilor sociale o sa intarzie in luna ianuarie. Decalajul a aparut ca urmare a perioadei sarbatorilor de iarna, in care, potrivit Codului…

- Se schimba legea in ceea ce privește plata cu cardul in magazinele mici. Acestea vor avea obligația sa accepte ca mijloc de plata cardurile de debit, de credit sau preplatite, prin intermediul unui terminal POS sau al altor soluții de plata electronica daca incasarile cu numerar dintr-un an depașesc…

- De-a lungul anilor, diferite grupuri de infractori au gasit tot felul de metode a inșela și fura de la oameni. Deja sunt celebre metodele coletul, accidentul, etc. Mai nou, in Buzau, doi indivizi au trecut la o alta metoda de inșelaciune. Este vorba de metoda „Politistii”, și se pare ca le-a reușit,…

- Prețurile extrem de mari la facturile de energie electrica pun in dificultate pe mulți. Din pacate, numarul celor care traiesc cu venituri de subzistența este din ce in mai mare. Ca urmare a acestei situații s-au anunțat masuri sociale pentru romani ca ajutor pentru plata facturilor. Marcel Boloș a…