- Pandemia COVID-19 a schimbat radical modul de viața, incepand de la activitațile mici, de zi cu zi, pana la concediile de odihna și calatorii. Cea mai buna metoda de a te proteja pe tine și pe ceilalți de COVID-19 este sa s

- Opt elevi de la Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova au COVID-19, iar 53 de colegi sunt izolați, ei fiind contacți direcți. Potrivit reprezentanților Colegiului Național Miltiar „Tudor Vladimirescu” din Craiova, opt din cei 470 de elevi au fost diagnosticați cu COVID-19, relateaza…

- O fabrica din Gherla și-a suspendat activitatea, dupa ce au fost depistate 17 cazuri de COVID-19. “Avem un focar activ la o fabrica din Gherla. Ca urmare a testarii realizate de angajator la 54 de persoane care erau contacți direcți cu un caz pozitiv, au fost depistați 17 angajați pozitivi. S-a luat…

- STATISTICA TRISTA… In spitalul din Barlad, care este suport Covid-19, in ultimele 48 de ore, s-au inregistrat trei decese, ale unor bolnavi grav, carora infectia cu virusul SARS-CoV-2 le-a fost fatal. Totodata, suntem informati ca in spital sunt internati doi preoti din doua parohii barladene, care…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a actualizat definitiile de caz pentru sindromul respirator acut cu noul coronavirus si recomanda testarea cu prioritate a 13 categorii de persoane. Potrivit documentului, au fost actualizate nu doar categoriile de persoane la care testarea se va face cu…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a actualizat ordinea de prioritate la testarea pentru coronavirus, introducand și echipele medicale de prelevare a organelor pentru transplant care se deplaseaza de la centrul de transplant in centrele de prelevare. INSP a publicat, joi, noile recomandari…

- Institutul National de Sanatate Publica a actualizat definițiile de caz pentru sindromul respirator acut cu noul coronavirus și a facut o noua lista privind prioritizarea testarii pentru COVID-19. Printre acestea se numara: pacienții simptomatici, dar și și cei care au intrat in contact cu persoanele…