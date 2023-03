Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a retras autorizația de funcționare a Euroins Romania, cel mai mare jucator de pe piața pe segmentul RCA.2,5 milioane de clienți din Romania au polițe incheiate la Euroins, drept urmare falimentul companiei ii obliga sa se reorienteze.Concret,…

- Un scandal urias a izbucnit in Romania, in jurul asiguratorului bulgar de aici, Euroins. Presa din tara deja vorbeste despre falimentul companiei Euroins Romania - care are filiala in tara noastra, dar face parte din grupul Eurohold.Desi este lider pe piata asigurarilor din Romania si face…

- Cazul Euroins arata ca Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) nu și-a facut datoria, declara liberalul Theodor Stolojan. Compania de asigurari a ramas fara autorizație și se indreapta cel mai probabil spre faliment. Conducerea ASF este așteptata, luni, la comisiile de specialitate din Senat, pentru…

- Compania de asigurari Euroins Romania intra in insolvența. ASF i-a retras autorizația de funcționare. CE se intampla cu polițele emise: Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a decis retragerea autorizatiei de functionare a Euroins Romania. Totodata, s-a decis constatarea indiciilor starii de…

- Ce trebuie sa faci daca ai o polița de asigurare de la Euroins Ce trebuie sa faci daca ai o polița de asigurare de la Euroins Dupa falimentele Astra, din 2015, Carpatica, din 2016, și City Insurance, din 2021, vine randul clienților Euroins Romania sa se intrebe ce se intampla cu polițele lor de asigurare,…

- Cutremur pe piata asigurarilor auto. Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a ridicat autorizația companiei Euroins Romania, lider al pieței RCA, care intra, conform legii, in insolvența. 2,5 milioane de romani sunt asigurați la compania Euroins.ASF nu a confirmat decizia pana in acest moment,…

- Liderul pieței RCA acuza Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) ca „dezinformeaza” și „propaga panica in randul populației”. Euroins, cel mai mare asigurator de pe segmentul polițelor auto obligatorii din Romania, a anunțat ca va acționa in instanța COTAR, dupa…

- „Compania bulgara este atacata de oficiali ai Autoritații de Reglementare Financiara din Romania de trei ani”, a spus Asen Christov sambata seara la BNT, postul public de televiziune din Sofia. „Euroins se victimizeaza și avanseaza chiar ea o suma, pentru ca știe ca analiza de solvabilitate arata ca…