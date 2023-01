Stiri pe aceeasi tema

- Care este cel mai nociv aliment prezent pe masa de Craciun. In perioada sarbatorilor romanii il consuma in exces Care este cel mai nociv aliment prezent pe masa de Craciun. In perioada sarbatorilor romanii il consuma in exces Romanii obișnuiesc sa consume multe alimente tradiționale care sunt periculoase…

- Cozonacul este nelipsit de pe masa de Craciun, dar nu toata lumea știe secretele desertului vedeta in aceasta perioada. In plus, iși spune cuvantul și lipsa timpului liber, așa ca nu e de mirare ca s-au format cozi de zeci de persoane la cofetarii și patiserii.

- Toate gospodinele cauta, in aceasta perioada, cele mai bune rețete de cozonaci pentru Craciun! Sigur ca fiecare are rețeta ei secreta de cozonaci pentru Craciun, insa intotdeauna este loc de mai bine. Iata o selecție de cele mai bune rețele de cozonaci, ideale pentru Craciun. Astazi vom invața sa preparam…

- Ți-am pregatit cateva rețete delicioase cu pere pe care sa le incerci iarna aceasta. Fie ca vorbim de gemuri sau deserturi delicioase precum para in vin, aceste fructe sunt foarte aromate și se pot folosi și in sosuri sau mancaruri. De asemenea, ele pot pot fi folosite pentru un compot calduț și delicios,…

- Poți face paste de post cu mare ușurința și, in același timp, te poți bucura din plin de gust. Pastele se prepara foarte repede și, mai ales alaturi de legume și verdețuri, pot reprezenta o mancare hranitoare și sațioasa. Iata rețete delicioase de paste de post din care sa te inspiri:Ce beneficii au…

- Turta dulce este un desert ușor de facut, gustos și perfect pentru sarbatorile de iarna. De fapt, figurinele din turta dulce pot fi folosite și pentru decorarea bradului de Craciun, in loc de globuri.Va prezentam in cele ce urmeaza 10 dintre cele mai simple și delicioase rețete de turta dulce. Voi alegeți…

- Cine iși mai aduce aminte de mirosul prajiturilor de pe vremea cand erați copii? Cu siguranța, mama și bunica va rasfațau cu cele mai bune prajituri facute in casa: checuri cu cacao, gogoși și multe altele. Astazi, va prezentam cele mai celebre rețete vechi de prajituri de casa. In acest mod vei redescoperi…

- Cel mai iubit aperitiv al indienilor este atat de usor de facut acasa! Extrem de aromat, crocant, ieftin si rapid! Perfect pentru cei care tin post si vegani, fara gluten… ce mai! De mancat in cantitati mari, pe nerasuflate!