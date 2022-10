Ce faci ca să păstrezi merele proaspete toată iarna. Aşa te bucuri de ele până primăvara Dupa cum bine știm, merele sunt extrem de importante pentru sanatatea noastra. Dar ce te faci pe timp de iarna, daca nu ai de unde lua mere proaspete? Daca nu știi, ai ajuns la locul potrivit. Iți spunem noi ce faci ca sa pastrezi merele proaspete peste iarna. Facand asta, merele rezista si 6 luni. […] The post Ce faci ca sa pastrezi merele proaspete toata iarna. Asa te bucuri de ele pana primavara appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

