Stiri pe aceeasi tema

- 18 elevi și un profesor au murit, marți, in urma unui atac armat la o școala generala din Texas. Atacatorul a fost ucis de poliție intr-un schimb de focuri, noteaza stirileprotv.ro. Potrivit guvernatorului din Texas, Greg Abbott, persoana inarmata a fost un tanar in varsta de 18 ani, pe numele de Salvador…

- Paisprezece elevi si un cadru didactic au fost ucisi dupa ce un tanar de 18 ani a deschis focul marti, intr-o scoala elementara din Uvalde, Texas, a anuntat guvernatorul Greg Abbott. Politia a anuntat ca atacatorul a actionat singur si ca este mort, conform CNN. Postul TV precizeaza ca acesta este…

- UPDATE – Senatorul american Ronald Gutierrez, din statul Texas, a declarat pentru CNN ca 18 copii si doi adulti au fost ucisi in urma atacului armat de marti, de la o scoala primara din localitatea Uvalde. Atacul s-a produs in campusul Scolii Primare Robb, din orasul Uvalde, aflat la 135 kilometri vest…

- In total, 15 persoane au fost ucise marti cand un tanar de 18 ani a deschis focul intr-o scoala primara din Texas, o tragedie care a aruncat America inapoi in cosmarul recurent al atacurilor armate in mediul scolar, scrie AFP. Suspectul, un tanar de 18 ani, a ucis 14 copii si un profesor, ‘intr-un mod…

- Un tanar de 18 ani a deschis focul intr-o școala din Texas, ucigand 14 copii și un profesor. Atacatorul a murit. Este cel mai grav atac armat petrecut in SUA in acest an. Președintele Joe Biden a fost informat imediat despre eveniment.

- Un tanar de 18 ani a deschis focul intr-o școala primara din orașul Uvalde, la aproximativ 133 km de San Antonio, Texas. In urma atacului, paisprezece elevi și un profesor au murit. Atacatorul a fost ucis, ulterior, de polițiști, potrivit BBC. Revenim cu detalii.

- Cel putin sase persoane au murit si alte noua au fost ranite intr-un atac armat care a avut loc duminica in orasul Sacramento din statul american California, a anuntat departamentul local de politie pe Twitter, potrivit Reuters si AFP. Atacul armat a avut loc intr-o zona cu numeroase baruri și restaurante.…

- Rusia a efectuat duminica atacul sau impotriva bazei militare ucrainene din regiunea Lviv utilizand rachete de croaziera ce au fost lansate din spatiul aerian rusesc de bombardiere cu raza lunga de actiune, a declarat luni un inalt oficial american din domeniul apararii, citat de Reuters. Fii…