- Salvamontiștii clujeni trag un semnal de alarma. Șerpii sunt din ce in ce mai des intalniți pe munte, in natura, chiar in „cele mai nebanuite locuri”. Aceștia ofera cateva recomandari extrem de folositoare.

- Organizația Mondiala a Sanatații se așteapta la niveluri ridicate de Covid-19 in aceasta vara, in Europa. De asemenea, OMS a cerut supravegherea virusului dupa o triplare a cazurilor inregistrate zilnic in ultima luna, transmite AFP. In zona OMS Europa, ar fi deja aproape 500.000 de cazuri. Dr. Hans…

- Tragedie in județul Caras-Severin. Baiatului de un an și trei luni, cazut din mașina aflata in mers pe un drum din Caras-Severin, dupa ce s-a deschis portiera, a murit, dupa ce a fost in coma timp de zece ore. Iar totul s-a produs, deoarece copilul nu a fost prins cu centura de siguranța. Incidentul…

- Salvamontistii din Suceava intervin, vineri, pentru a salva o persoana care a fost muscata de vipera, intr-o zona montana greu accesibila. "Actiune in desfasurare a salvamontistilor din cadrul Salvamont Suceava pentru recuperarea si transportul catre ambulanta a unei persoane muscata de vipera", a transmis,…

- Fostul deputat al Blocului ACUM Octavian Țicu a criticat din nou acțiunile conducerii țarii, pe care o acuza ca ar incerca sa distraga atenția publicului de la colapsul economic, ce se va produce in Republica Moldova, in contextul inflației fara precedent, care a atins rata de 27,1%, cea mai mare din…

- Actorul american Johnny Depp se afla in compania unor prieteni in sudul Frantei, profitand de pauza procesului pentru defaimare intentat fostei sale sotii Amber Heard, pentru a se relaxa si a se plimba in peisajul mediteranean, potrivit cotidianului spaniol ABC. Johnny Depp a parasit Statele Unite si…

- Sulina a fost in acest weekend invadata de turiști, care au fost atrași aici de un eveniment organizat in cimitirul maritim al orașului, unde sunt ingropați pirați, prințese, marinari straini, funcționari europeni, oameni de diverse confesiuni. De fapt, un festival vesel, numit „Parastasul piraților…

- Pentru ca maine e deja 1 Mai, iar mulți romani sarbatoresc Ziua Muncii la gratar, pompierii vin cu cateva recomandari. Stingatorul sau galeata cu apa nu trebuie sa lipseasca de langa gratar, spune Adrian Marin, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența: „Utilizarea focului…