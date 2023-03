UNSAR și BAAR au realizat un ghid informativ in contextul celei mai recente decizii a ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiara vizand societatea Euroins Romania. a) In cazul in care detineti o polita de asigurare emisa de Euroins Romania Polita dumneavoastra de asigurare ramane in continuare valabila, producandu-si efectele. Puteti insa denunta in orice moment polita si sa incheiati una noua la un alt asigurator autorizat. Daca denuntati polita si nu ati avut daune in perioada de valabilitate de pana la denuntare, pentru perioada ramasa aveti dreptul sa va recuperati diferenta de prima de…