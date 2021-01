Ce facem cu brazii de Crăciun? (Social) Ce facem cu brazii de Craciun? Daca locuiți la bloc și ați optat pentru brazi naturali aveți opțiunea sa lasați pomii de Craciun la platformele de deșeuri menajere. In cazul in care locuiți la case, brazii ii lasați langa sacii cu deșeuri reciclabile. Este bine sa va interesați daca nu il puteți duce chiar la magazinul de unde l-ați achiziționat. Unele magazine ofera vouchere cu suma cuprinsa intre 10 și 20 lei celor care... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

