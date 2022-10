Stiri pe aceeasi tema

- Cu mai puțin de un kilometru de sensul giratoriu, șoferulunei mașini cu numere de București schimba sensurile de mers pe Centura Bacaului. Șoferul autoturismului pare sa nu bage in seama ca, din fața, vine o alta mașina. Se și vede din filmare ca aceasta a trebuit sa incetineasca pentru a nu intra in…

- Faptele baiatului au șocat comunitatea din orașul Onești, județul Bacau, unde locuiește. Pe 01.12.2021, in jurul orei 1,30 noaptea, a stropit cu benzina un om al strazii cu care cerșea adeseori și se droga, iar apoi i-a dat foc in timp ce acesta dormea pe terasa unui restaurant din oraș, scrie Adevarul.ro.…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii propune aprobarea declanșarii procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata, care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes național „Autostrada Bacau – Pașcani”, situate pe raza localitaților Saucești,…

- In seara zilei de sambata 06 august, un cetațean din comuna Manastirea Cașin a descarcat dintr-o mașina și a abandonat langa stația de autobuz din satul Lupești, stație unde funcționeaza și un magazin ce comercializeaza produse alimentare, un sac de culoare neagra, din care emana un puternic miros pestilențial…

- In acest sfarșit de saptamana, echipajele de salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau, au acționat in 85 de misiuni, inregistrate la nivel județean. O proporție semnificativa a intervențiilor este reprezentata de acordarea ajutorului medical…

- Co-președintele Alianței pentru Unirea Romanilor, Claudiu Richard Tarziu, dupa un lung periplu a ajuns luni seara și in Bacau. Intalnirea cu cetațenii bacauani, de diferite profesii și simpatzanții, a avut loc in sala de conferințe de la Centrul de Afaceri și Expoziții, incepand cu ora 17.00. Intampinat…

- Una dintre cele mai puțin vizibile, dar extrem de periculoase misiuni ale ISUJ Bacau, este asanarea elementelor de muniție ramase nexplodate. Zilele acestea, echipa pirotehnica a inspectoratului a intervenit in localitatea Manastirea Cașin, intr-o astfel de misiune. Alarma a fost data de un cetațean…

- Peste 80% dintre bacauani au participat le procesul de recenzare Recensamantul populației și locuințelor a inceput pe 14 martie, cu etapa de autorecenzare, introdusa in premiera, in acest an. Autorecenzarea s-a desfașurat pana pe 27 mai, fiind opționala. Populația care nu a participat la aceasta etapa…