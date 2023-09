Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, in Timișoara, au loc mai multe evenimente care abordeaza tema anxietații: un vernisaj, dar și o conferința. Puteți participa și la o lansare de carte, la expoziții și la un recital de orga.

- Miercuri puteți participa la un recital de flaut, copiii la un atelier de sculptura in centrul Timișoarei. Puteți vizita și expoziții sau sa participați la un performance la Muzeul Corneliu Mikloși.

- Vineri, 4 august, aveți posibilitatea sa va bucurați de un concert simfonic in Parcul Rozelor, cu ocazia sarbatoririi Zilei Timișoarei. La Iulius Garden are loc Flight Cinema, unde puteți viziona filmul Divergent. Mai puteți participa și la Tura Licuricilor, cu startul din Parcul Copiilor.

- Duminica, 23 iulie, puteți participa la Festivalul Paradaisei, care are loc la Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I”. Serile de vara la muzeu continua la Muzeul Apei. Mai puteți merge la un picnic la ferma, la diverse workshopuri sau la un film.

- Vineri, 21 iulie, puteți celebra prin muzica, dans, literatura și film toate beneficiile pe care apa le aduce in viața noastra, la Muzeul Apei. La UVT vine inventatorul senzorului optic din ceas care masoara pulsul, Cristian Presura. Seara, puteți merge la spectacole de teatru sau la petreceri pe malul…

- Joi, 13 iulie, puteți viziona mai multe selecții de filme in diferite locații din oraș in cadrul Ceau, Cinema!. Puteți vizita și mai multe expoziții sau sa participați la intalniri tematice și concerte in oraș.

- Vineri, 30 iunie, in Timișoara au loc mai multe expoziții și spectacole care pun in valoare dansul. Puteți participa la o noua sera JAZZx in Piața Libertații și la targul de bijuterie contemporana.

- Miercuri, 28 iunie, puteți participa la mai multe demonstrații ale dansului la Muzeul Corneliu Mikloși, la instalații și chiar la proiecții inedite, cum este și performance-ul „Baiatul care și-a dorit o sirena”. Spre seara are loc ruga cartierului Calea Lipovei, un recital de orga și prima zi din cadrul…