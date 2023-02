Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 23 februarie, puteți participa la o proiecție inedita despre povestea a doi arhitecți din Timișoara, dar și la expoziții, filme și chiar o sesiune cu psihoterapeut pe tema „Puterea conflictului in cuplu”. La Casa Tineretului are loc o intalnire cu comunitatea de ucrainieni stabiliți in Timișoara,…

- Vineri, 3 februarie, in Studio UȚU al Teatrului Național va avea loc premiera spectacolului „Maria din Magdala” de Ion Jurca Rovina. Puteți merge și la spectacolul „La Traviata" de Giuseppe Verdi, prezentat de Opera Romana. Mai sunt și concerte și petreceri in oraș.

- Vineri, 13 ianuarie, puteți participa la Targul de Mirese de la CRAFT sau la petrecerile din oraș cu ocazia Revelionului Sarbesc. Mai mult, Dora Gaitanovici iși lanseaza albumul la Manufactura.

- Miercuri, 28 decembrie, sunteți așteptați la spectacole de teatru, o multitudine de expoziții sau puteți sa faceți mișcare la ture de alergare, de dimineața sau seara. Mai sunt deschise doua targuri de Craciun in oraș.

- Ziua de joi, 15 decembrie, incepe la Timișoara cu comemorarea evenimentelor din 1989, iar spre seara va puteți bucura de un spectacol coral in Piața Victoriei, piese de teatru, filme sau vernisaje și sa participați la un bal caritabil pentru a ajuta copiii defavorizați din Timișoara.

- Lansare de piesa și de bere artizanala, proiecții de filme, concerte și targuri de Craciun sau de adoptat pisici - sunt cateva dintre evenimentele la care puteți participa duminica, 11 decembrie.

- Marți, 29 noiembrie, Targul de Craciun va așteapta cu bunatați și surprize in Piața Victoriei și Piața Libertații. La Casa Tineretului are loc un seminar pentru cei care vor sa fie antreprenori in UE, dar nu știu de unde sa inceapa. Tot aici, seara, va rula filmul „Pianistul”.

- Luni, 28 noiembrie, la Casa Tineretului au loc ateliere de mișcare, dans, poezie și culoare și spectacole de dans. Continua și Targurile de Craciun din Piața Victoriei, Piața Libertații și Iulius Town.