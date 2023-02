Stiri pe aceeasi tema

- „Timișoara este orașul-punte intre comunitațile culturale din Europa”, a declarat vineri premierul Nicolae Ciuca, prezent la deschiderea programului „Capitala Europeana a Culturii”. El are convingerea ca Timișoara va continua modelul Sibiului, primul oraș din Romania care a obținut acest titlu, in anul…

- Vineri, 17 februarie, are loc deschiderea programului Timișoara - Capitala Europeana a Culturii. Spectacol. Arte. Idei. Comunitate - sunt cuvintele care descriu seria de evenimente pregatite pentru acest weekend.

- Vechile stații de tratare a apei, nefuncționale, revin la viața in deschiderea programului Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii, ca spații alternative pentru evenimente și activitați culturale. Proiectul Branșament cultural la Uzina de Apa conecteaza apa și cultura, oamenii și patrimoniul…

- Universitatea de Vest din Timișoara propune o componenta de mare impact in cadrul programului cultural „Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii”, prin agenda de evenimente dedicate intregii comunitați, gupate sub genericul „La UVT, cultura este capitala!”. In seria acestor evenimente, in prima…

- Novi Sad a predat Timisoarei stafeta Capitalei Europene a Culturii si in cadrul celor peste 40 de evenimente culturale si muzicale prin care a marcat, astazi, trecerea in noul an pe stil vechi. Ceremonia oficiala de preluare a titlului a avut loc la inceputul acestei saptamani, potrivit Romania Actualitați. …

- Zilele astea, Timișoara e din nou subiect pozitiv in presa internaționala. Capitala Europeana a Culturii aduce constant echipe de televiziune, posturi de radio, ziare și site-uri de calatorie. Cotidianul britanic The Independent include Timișoara in lista destinațiilor de city-break.

- Am intrat in 2023, an in care Timișoara devine Capitala Europeana a Culturii. Și tot in 2023 sarbatorim 100 de ani de la inaugurarea primei cladiri a Școlii Politehnice timișorene, Facultatea de Mecanica, o cladire emblematica, atat prin stilul arhitectural, cat mai ales prin funcția pe care a indeplinit-o,…

- Timișoara va deveni capitala europeana a culturii in zilele de 17 – 19 februarie, cand va prelua acest titlu, deschiderea oficiala a evenimentului urmand a fi marcata de concerte și performance-uri, cu invitați precum Taraf de Caliu, Impex, Implant pentru Refuz & prietenii, pianistul Joep Belving, artista…