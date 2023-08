Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment inedit in Piața Victoriei. Intre 12 și 15 august va avea loc Lavanda Fest, o manifestare itineranta care a mai avut loc in alte orașe din Romania. Artizani și producatori de lavanda din toata țara va așteapta cu multa lavanda, inghețata artizanala și macarons cu lavanda, cosmetice naturale…

- Vineri, 4 august, aveți posibilitatea sa va bucurați de un concert simfonic in Parcul Rozelor, cu ocazia sarbatoririi Zilei Timișoarei. La Iulius Garden are loc Flight Cinema, unde puteți viziona filmul Divergent. Mai puteți participa și la Tura Licuricilor, cu startul din Parcul Copiilor.

- Vineri, 28 iulie, puteți participa la mai multe spectacole in aer liber in oraș sau in cadrul evenimentelor dedicate Zilei Județului Timiș. Seara are loc o petrecere tematica Barbie. Oppenheimer ruleaza la Cinema Victoria.

- Miercuri, 21 iunie, incepe Salonul Industriei Ușoare, la CRAFT. Mai puteți participa la un campionat de fotbal pentru refugiati, migranți și localnici, workshop de percuție, spectacol lectura, sesiune de fotografiat sau la ateliere creative.

- Miercuri, 14 iunie, puteți participa la mai multe spectacole de descoperire a cartierului Iosefin, dar și la un workshop de percuție sau un recital de cantece argentiniene ce au ca tema inspiraționala florile.

- Astazi, 23.05.2023, la ora 19:15:29 s-a produs in zona BANAT, ARAD un ???????????????????????????????? mediu ???????? ???????????????????????????????????????????????? ???????? 4.1, ???????? ????????????‌???????????????????????? ???????? 15 ????????. Cutremurul s-a produs la 17 km SE de Arad, 43 km NE…

- Social Federatiile din educatie: “NU avem nevoie de ajutoare sociale! NU suntem asistați social!” mai 22, 2023 10:14 Federația Sindicatelor Libere din Invațamant, Federația Sindicatelor din Educație “Spiru Haret” și Federația Naționala Sindicala “Alma Mater“, au emis un comunicat de presa comun in…