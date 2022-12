Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 9 decembrie, incepe Festivalul alternativ de Craciun FABERLAND. In Piața Traian are loc acțiunea Piața pe Roți, un nou concept de Piața Volanta, care pune accentul pe sustenabilitate, ecologie și respect fața de mediul inconjurator.

- Miercuri, 7 decembrie, pe langa targurile de Craciun, acum trei la numar, in Timișoara puteți viziona spectacolul „Al treilea Reich”, piesa „Erendira&buna-sa” sau participa la proiecția speciala a filmului „PHOENIX - Povestea”.

- La mulți ani, Romania! De Ziua Naționala a Romanilor sunteți așteptați la evenimentele festive dedicate zilei, organizate in oraș: la parada, depuneri de coroane și ceremonie. Seara va fi și un concert in Piața Operei, iar la Cinema Victoria gasiți o selecție de filme romanești.

- Marți, 29 noiembrie, Targul de Craciun va așteapta cu bunatați și surprize in Piața Victoriei și Piața Libertații. La Casa Tineretului are loc un seminar pentru cei care vor sa fie antreprenori in UE, dar nu știu de unde sa inceapa. Tot aici, seara, va rula filmul „Pianistul”.

- Luni, 28 noiembrie, la Casa Tineretului au loc ateliere de mișcare, dans, poezie și culoare și spectacole de dans. Continua și Targurile de Craciun din Piața Victoriei, Piața Libertații și Iulius Town.

- „Fokus Fassbinder” la Cinema Victoria, „Madama Butterfly de Giacomo Puccini” la Opera Naționala Romana din Timișoara sau „Centenar Saramago: Lectura performativa” la Art Encounters - sunt doar cateva dintre evenimentele de miercuri, 16 noiembrie.

- Joi, 3 noiembrie, la Cinema Victoria puteți vedea comedia dramatica „Cel mai tare șef”, cu Javier Bardem in rolul principal. La Filarmonica are loc un concert simfonic susținut de Orchestra Facultații de Muzica și Teatru, iar Teatrul Maghiar vine cu un spectacol inedit, „Omul care nu putea vorbi decat…

- Discuții despre arta, violența și formele in care ea apare, despre practici artistice, expoziții, proiecții de film la Cinema Victoria sau seara de stand-up comedy - sunt cateva dintre evenimentele la care puteți participa miercuri, 26 octombrie.