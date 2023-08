Cand au aparut informațiile despre prabușirea avionului in care se afla liderul gruparii Wagner, Evgheni Prigojin, președintele rus Vladimir Putin era in regiunea Kursk, unde au avut loc ceremonii la cea de-a 80-a aniversare a victoriei in batalia de la Kursk. Aniversarea se refera la batalia din apropiere de Kursk in 1943, in timpul celui […] The post Ce facea Putin cand avionul lui Prigojin s-a prabușit (CNN) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .