- Polițiștii continua ancheta in cazul lui uciderii lui Adrian Kreiner. Dupa ce l-au eliberat pe Laurențiu Lacatuș, din lipsa de probe, oamenii legii o cauta acum pe femeia cu care a fost vazut principalul suspect in acest caz. Ea ar fi iubita lui și ar fi incercat sa vanda ceasurile pe care barbații…

- Informații de ultim moment in cazul crimei din Sibiu! Laurențiu Lacatuș a fost eliberat! Presupusul criminal al lui Adrian Kreiner a fost audiat timp de 12 ore, dar polițiștii nu au gasit probe care sa il incrimineze. In lipsa acestora, a fost pus in libertate!

- Informații noi despre uciderea lui Adrian Kreiner! Ceilalți doi criminali au fugit din țara, imeidat dupa ce au aflat ca omul de afaceri a murit. Intre timp, unul dintre presupușii criminali a fost prins in Dolj și dus la audieri.

- Informații de ultim moment! Unul dintre presupușii criminali in cazul uciderii lui Adrian Kreiner a fost prins! Barbatul suspectat ca l-a omorat pe omul de afaceri din Sibiu a fost preluat de polițiști dintr-o comuna din Dolj.

- Filmul crimei de la Sibiu: victima, legata intr-o pozitie de tortura. Trei suspecți au parasit țara. Detalii oficiale din ancheta Polițiștii din Sibiu au prezentat joi seara filmul evenimentelor care au dus la decesul omului de afaceri Adrian Kreiner, care deținea o firma cu punct de lucru și la Cugir,…

- De la o ora la alta apar tot mai multe informații despre crima in care a fost implicat Adrian Kreiner, omul de afacaeri din Sibiu care a fost gasit decedat chiar in propria casa. In urma cu puțin timp, anchetatorii au descoperit cine i-a antamat pe cei trei indivizi care l-au batut de omul de afaceri,…

- Polițiștii continua ancheta in cazul crimei lui Adrian Kreiner. Omul de afaceri din Sibiu a fost ucis in propria casa, iar pana in acest moment, nicio persoana nu a fost arestata. Insa, oamenii legii au chemat la audieri o persoana care ar putea sa faca lumina in acest caz.

- Un afacerist sibian a murit marți la spital, dupa ce cu doua nopți inainte a fost batut violent de trei hoți chiar in propria casa. Barbatul de 50 de ani se numește Adrian Kreiner și locuia intr-un cartier select al orașului, scrie Observator News.Hoții nu au fost inca prinși și se pare ca purtau cagule,…