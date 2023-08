In timp ce Donald Trump era pus sub acuzare marti seara pentru incercarea de influența rezultatul alegerilor din 2020, in cel de-al treilea dosar penal impotriva sa, presedintele american Joe Biden s-a bucurat de o zi la plaja, s-a plimbat cu bicicleta, a mancat la un restaurant specializat in fructe de mare, a vazut filmul "Oppenheimer" si s-a plimbat sub lumina Superlunii pe plaja Rehoboth din apropierea casei sale de vacanta din Delaware, scrie Reuters, potrivit news.ro.In momentul in care actul de acuzare impotriva lui Trump era desigilat, Biden si sotia lui, Jill, se indreptau spre Matt's…