- Carlos Alcaraz, campion la Wimbledon si in acest an, a declarat ca el si-a facut datoria, iar acum va urmari finala Campionatului European de fotbal, in care Spania va infrunta Anglia. "O sa ma uit la meci cu echipa mea, nu stiu unde, dar o sa ma uit, cu siguranta. Eu mi-am facut treaba, acum e randul…

- Carlos Alcaraz (21 de ani, 3 ATP) l-a invins pe Novak Djokovic (37 de ani, 2 ATP), scor 6-2, 6-2, 7-6(4) in finala Wimbledon 2024. Ibericul e pregatit pentru finala Euro 2024. Carlos Alcaraz va sarbatori al doilea trofeu cucerit la Wimbledon in fața televizorului. Va susține naționala Spaniei in finala…

- "Eu nu cred in basme, dar vreau sa cred in vise", a afirmat selectionerul echipei Angliei, Gareth Southgate, dorind sa transmita "absenta fricii" jucatorilor sai inaintea finalei Campionatului European de fotbal - EURO 2024 cu Spania, relateaza AFP, citat de Agerpres.

- Sven-Goran Eriksson (76 ani), fost selecționer al Angliei, diagnosticat cu cancer pancreatic incurabil, a avut un discurs emoționant la adresa primei reprezentative a Angliei, dar și a lui Gareth Southgate. Acesta este de parere ca, in cazul in care Anglia va triumfa maine la Berlin, Southgate l-ar…

- Carlos Alcaraz, 21 de ani, l-a invins pe Daniil Medevedev și s-a calificat astfel in finala Wimbledon. Dupa meci, a menționat iminenta finala de la Euro 2024, Spania - Anglia, fiind intampinat cu fluieraturi de catre publicul englez. Pentru al doilea an consecutiv, Carlos Alcaraz va juca in ultimul…

- Federația Engleza de Fotbal a luat decizia privind viitorul lui Gareth Southgate, selecționerul Angliei, chiar inainte de ultimul act de la EURO 2024. Indiferent de rezultatul finalei cu Spania, antrenorul primeșete o propunere de prelungire a contractului. Southgate a dus-o pe Anglia in a doua finala…

- ​Gareth Southgate, selecționerul echipei naționale de fotbal a Angliei, a anunțat joi lotul final pentru Campionatul European din 2024. Cel mai mare absent este Jack Grealish, fotbalistul celor de la Manchester City.