Stiri pe aceeasi tema

- Finala Survivor Romania 2023 a avut pe 24 mai, PRO TV. Dupa cinci luni și jumatate de competiție in jungla din Republica Dominicana, Dan Ursa a fost desemnat marele caștigator.UPDATE 25 mai: Survivor Romania 2023 a ajuns la final. Dan Ursa a caștigat Survivor Romania 2023 și premiul in valoare de 100.000…

- De cele mai multe ori cand ne confruntam cu insomnii sau probleme generate de stres, probleme și griji, specialiștii ne sfatuiesc sa adoptam un stil de viața sanatos și sa incercam sa consumam alimente care sa ne ajute sa avem parte de un somn odihnitor. Care ar fi acestea. Ce alimente poți consuma…

- Gigi Becali este incantat ca FCSB a caștigat cu 1-0 duelul cu CFR Cluj și a ajuns la doar un punct de liderul Farul Constanța. Omul de afaceri a intrat in direct la televiziune și a explicat una dintre deciziile surpriza din timpul duelului: schimbarea lui Florinel Coman, omul care a adus victoria.…

- Daniel Pavel a anunțat cand are loc finala Survivor Romania 2023. A inceput numaratoarea inversa pana la momentul in care vom afla cine va pleca din Republica Dominicana cu marele premiu al acestui sezon. Competiția intra in ultima etapa, iar lupta se anunța una spectaculoasa! Cand are loc finala Survivor…

- Daniel Pavel este una dintre cele mai cunoscute vedete care apar pe micile ecrane. Moderatorul de la Pro TV are in spate o cariera interesanta, al carei parcurs este mai puțin știut de romani. Afla in randurile de mai jos ce studii are Daniel Pavel, celebrul prezentator al reality-show-ului Survivor…

- De la defilarile pe covorul roșu, la cautatul prin tomberoane. Fosta soție a starului Baywatch Jeremy Jackson, Loni Willison, a fost vazuta scormonind intr-un tomberon din Los Angeles in cautare de mancare. Vedeta care facea furori in anii ‘90 traiește acum vremuri foarte grele. Starul internațional…

- O șefa din Spitalul Județean de Urgența Ploiești a fost prinsa ca dormea pe perne umplute cu bani. Femeia a strans o avere din șpagi, avea lei, euro, dolari și lire sterline in dormitor, inclusiv in lenjeria de pat și in perne, dar și in biblioteca, printre sertare și carți. Cazul șocant face inconjurul…

- Sezonul gratrelor abia incepe, insa in Germania, un barbat a primit deja restricții. Asta pentru ca vecinul sau l-a dat in judecata, deranjat de faptul ca acesta facea gratare prea des. Instanța i-a da dreptate pensionarului deranjat și a decis un program pentru iubitorul de gratare.