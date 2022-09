Stiri pe aceeasi tema

- Șerban Pavlu iși petrece timpul liber impreuna cu soția și cei doi copii. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care demonstreaza ca actorul e un soț atent și un tata implicat.

- Kamara a fost surprins alaturi de fiul sau și de o bruneta misterioasa care parea sa fie extrem de familiarizata cu baiețelul artistului. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, i-au surprins pe cei trei in timp ce au mers la cumparaturi intr-un centru comercial din…

- Dan Diaconescu are o rabdare de fier! Fostul patron OTV e extrem de tipicar cand face cumparaturi. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe afacerist, intr-un supermarket din Captitala, in timp ce alegea cu atenție fiecare produs pe care l-a pus in coșul…

- Nu degeaba se spune despre Anca Serea ca este o mamica eroina! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o pe vedeta in timp ce petrecea timp prețios, alaturi de trei dintre copiii ei, intr-un centru comercial din Capitala. Soția lui Adrian Sina a demonstrat,…

- O simpla sesiune de cumparaturi ii da serioase batai de cap lui Iulian Miu. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe fostul fotbalist in timp ce incerca sa decida ce articol vestimentar sa cumpere pentru un copil.

- De la ținute sport, la parfumuri exclusiviste! Andreea Chipciu știe ca timpul petrecut la shopping este ideal atunci cand soțul nu este prin preajma. Pa parații spai news. Ro saitul numarul unu de știri mondene din Romania au fost pe urmele Andrei Chipciu și au surprins cele mai tari imagini, de la…

- Adrian Mutu este, fara dar și poate, un tata grijuliu. Fostul fotbalist iși face de fiecare data timp pentru a se implica in creșterea, dar și pentru a lua parte la activitațile baiețelului pe care il are impreuna cu Sandra. De aceasta data, paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene…

- Luminița Becali chiar e o soție model. Partenera de viața a latifundiarului din Pipera e foarte atenta atunci cand face cumparaturi pentru cei dragi. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o pe aceasta in timp ce a ieșit la cumparaturi. A petrecut minute…