Ce face un europarlamentar?

Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Traian Igas, fost ministru de Interne in Guvernul Boc le atrage atentia colegilor sai liberali, printr-o scrisoare deschisa, asupra listelor cu candidatii pentru Parlamentul European. Desi nu o spune direct, liberalii aradeni au inteles de fapt ca Igas se refera si la Gheorghe Falca, primarul…

- ”Singurul motiv pentru care Mircea Hava ar deveni europarlamentar este imunitatea de care beneficia și care l-ar salva de viitoare dosare penale”, se arata intr-un comunicat de presa transmis de PSD Alba Iulia: ”Domnul Mircea Hava nu are niciun motiv sa mearga in Parlamentul European deoarece afacerile…

- Daciana Sarbu, sotia lui Victor Ponta, anunta ca demisioneaza din Partidul Social Democrat si isi va continua mandatul in Parlamentul European ca deputat independent. "Am decis ca incepand de luni, 9 iulie 2018, sa ma despart de Partidul Social Democrat si sa-mi continui mandatul in Parlamentul European…

- Daciana Sarbu pleaca din PSD. Soția fostului premier Victor Ponta a anunțat, pe pagina sa de Facebook, ca pleaca și ea din partid și ca va ramane europarlamentar independent, in grupul socialiștilor. ”Am decis ca incepand de luni, 9 iulie 2018, sa ma despart de Partidul Social Democrat și sa-mi continui…

- Eurodeputatul PSD, Andi Cristea, a gazduit o conferința pe tema promovarii ecosistemului tech din Ierusalim pentru a crea primul “Google european”.Evenimentul gazduit joi la Parlamentul European de catre Andi Cristea a urmarit tema legata de potențialul Ierusalimului de a promova inovația…

- Traian Basescu, presedintele PMP, a declarat ca la finalul mandatului de senator isi incheie activitatea politica. Fostul sef al statului a mentionat ca nu va candida pentru un loc in Parlamentul European si ca dupa finalizarea mandatului de senator isi incheie activitatea...

- Alegerile europarlamentare din mai 2019 vor avea ca rezultat un Parlament European cu 705 membri, fata de 751 in prezent. Diferenta este data de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana – dintre actualele 73 de mandate europarlamentare detinute de britanici, 46 vor disparea, iar celelalte 27 vor…

- Dupa saptamani de negocieri, patronul Facebook a acceptat sa fie audiat, la Bruxelles, de eurodeputati, pentru a oferi explicatii cu privire la utilizarea datelor personale ale milioane de utilizatori dupa scandalul Cambridge Analytica. Dar cu usile inchise. Mark Zuckerberg ”va fi la Bruxelles cat de…