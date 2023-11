Stiri pe aceeasi tema

- Un alt caz șocant sperie Romania, asta dupa ce un barbat și-a injunghiat soția in parcarea unui cunoscut centru comercial din Constanța. Dupa ce a recurs la acest gest necugetat, acesta a fugit de la fațA locului evenimentului. Iata care este motivul faptei savarșite!

- Liliana Șumudica are o rabdare de fier! Soția celebrului antrenor nu se lasa impresionata prea repede și are mare grija sa se gandeasca de doua ori atunci cand este la cumparaturi. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins-o in ipostaze…

- Mulți și-l amintesc pe Mihai Leu in ringul de box, neinvins ca jucator profesionist, apoi tot ca invingator, multiplu campion național de raliu. Mai nou, sportivul ce urca pe podium și acum, la 54 de ani, a legat și o afacere din pasiunea sa. Un business in care sunt implicați și soția și baiatul sau.…

- Nu exista niciun semn de indoiala ca Octavian Bellu este un soț pe care te poți baza! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au suprins in ipostaze rare. Iata cum iși petrece cunoscutul antrenor timpul liber.

- Nadir are cu ce se mandri! Cantarețul se bucura de o familie superba, iar soția și cei doi copii sunt cei care ii aduc zambetul pe buze. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lor și au surprins cele mai tari imagini.

- Te uiți la Dragoș Caliminte și vezi partenerul ideal. Spunem asta pentru ca iubitul lui Alice Peneaca este atent in orice moment la actrița, așa cum s-a intamplat și de aceasta data, cand au fost surprinși impreuna de paparazzii Spynews.ro.

- Avem dovada clara a faptului ca Mihai Raiț este sprijin pentru soția lui. Spunem asta pentru ca paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare și de senzație. Iata cum a fost filmat celebrul actor și ce imagini senzaționale…