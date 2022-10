Tudor Gheorghe este unul dintre cei mai iubiți și apreciați artiști de la noi din țara. De fiecare data cand apare pe scena, marele cantareț reușește sa iși incante publicul cu vocea, dar și cu ținutele extrem de elegante pe care alege sa le poarte de fiecare data cand apare in fața publicului sau. Dar ce face Tudor Gheorghe in timpul liber?! Marele artist a vorbit despre obiceiurile pe care le are atunci cand nu e pe scena.