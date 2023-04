Stiri pe aceeasi tema

- Cand Brigitte nu-i acasa, Florin Pastrama iși face de cap?! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe urmele lui și au filmat fiecare mișcare a omului de afaceri. In compania cui a fost surprins soțul vedetei și cum iși petrece timpul in timp ce bruneta se afla…

- Roxana Nemeș este o femeie independenta și nu spunem doar noi asta, ci și imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania. Noi avem dovada ca vedeta se descurca singura in orice situație și nu se ferește sa mearga singura la cumparaturi. Iata cum a fost surprinsa…

- Avem dovada ca Ionuț Dolanescu nu se gandește doar la el, ci este foarte atent la toți cei dragi lui. In plina zi, paparazzii celui mai tare site de știri mondende din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” artistului și l-au surprins pe acesta in ipostaze rare. Cantarețul de muzica populara a fost…

- Marius Șumudica Jr. iși face singur poftele! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe urmele fiului lui Marius Șumudica și l-au surprins in timp ce se afla la cumparaturi. Iata imaginile!

- Victor Pițurca a scapat de controlul judiciar, insa fostul selecționer nu ține cont de reguli atunci cand se afla in trafic. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro, au fost pe urmele lui Victor Pițurca și l-au surprins pe "picior greșit".

- Victor Pițurca a scapat de controlul judiciar, dar se pare ca supararile tot nu-i dau pace! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe fostul selecționer in timp ce se plimba in padurea Baneasa. Tatal lui Alex Pițurca parea abatut și a vorbit minute in…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” lui Lucian Mandruța și l-au surprins in ipostaze rare. Prezentatorul a intampinat probleme la mașina, iar paparazzii noștri au vazut tot ce face el cand intampina astfel de dificultați. Iata imaginile!

- Georgiana Lobonț și soțul ei au avut parte de o vacanța exotica, chiar daca cuplul a intampinat și probleme in casnicie, iar Rareș Ciciovan a marturisit in exclusivitate pentru SpyNews.ro ca va divorța. Cei doi s-au impacat și au publicat pe rețelele de socializare imagini in ipostaze tandre, iar acum…