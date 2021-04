Aurel Padureanu era partenerul de viața al artistei Cornelia Catanga, iar vestea morții acesteia a venit ca un șoc. Cornelia Catanga a murit in urma cu doua saptamani, la varsta de 63 de ani, la cateva ore dupa ce a ajuns la spital cu probleme de respirație. Vestea trista a indoliat mulți oameni – de la cei apropiați pana la fanii artistei, aceștia plangand amintirile pe care aceasta le-a lasat in urma. Cand a fost inmormantata, soțul ei o implora pe aceasta sa se intoarca la el, deoarece are nevoie de ea, dupa cum relateaza Spy News. De cand a fost inmormantata, Aurel Padureanu a decis sa mearga…