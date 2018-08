Ce face soția lui Dacian Cioloș în timpul protestelor violente din România Soția lui Dacian Cioloș a anunțat pe pagina sa de Facebook ca, luni seara, va practica o ședința de meditație profunda cu gandul la „Romania ei draga”, in plin conflict social și politic prin care trece țara. Valerie Ciolos-Villemin și-a anunțat fanii ca, luni seara, intre orele 20.55 și 21.25, va „practica o tehnica formala The post Ce face soția lui Dacian Cioloș in timpul protestelor violente din Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un lider al USR dintr-o localitate din județul Arad indeamna la ocuparea prin violența Pieței Victoriei și a Guvernului, chiar și cu arme. Liderul USR din localitatea aradeana Vladimirescu, Ioan Nasui, a postat pe contul sau de Facebook, un filmuleț in care indeamna la ocuparea Pieței Victoriei prin…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat, sambata, ca jandarmii nu vor raspunde oamenilor politici, ea precizand ca va prezenta in cadrul CSAT aspectele care tin de siguranta nationala, referitoare la mitingul de vineri, daca i se va solicita acest lucru. In plus, ministrul a atras atenția…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susținatorul lui Klaus Iohannis la un al doilea mandat de președinte, se afla, la aceasta ora, la un local, insoțit de mai multe persoane, chiar langa Guvernul Romaniei, unde, cel mai probabil, pune la cale strategia de comunicare politica. La scurt timp dupa declarația…

- Tenismena romana Simona Halep a anuntat, miercuri, printr-un mesaj postat pe contul oficial de Facebook, ca nu va participa la turneul de la Eastbourne, concurs pregatitor pentru Wimbledon, deși fusese inclus initial in programul sau dupa victoria de la Roland Garros. Simona Halep le-a transmis fanilor…

- O judecatoare de la Tribunalul București transmite un mesaj foarte dur la adresa președintelui Klaus Iohannis care da semne ca nu vrea sa respecte decizi CCR de revocare a Laurei Codruța Kovesi. Șefa Sectiei a VI-a civila a Tribunalului Bucuresti, judecatoarea Madalina Afrasinie, avertizeaza, intr-un…

- Mitingul organizat de coaliția la guvernare pentru a protesta contra abuzurilor ar putea avea parte de o cotrademonstrație organizata de grupurile #rezist. Protestatarii #rezist au anuntat, pe Facebook, ca, sambata, intre orele 18 si 23, in Piata Victoriei, vor organiza un protest, care se va suprapune…

- Germania este foarte atenta la evoluția situației din Romania, in urma deciziei CCR de revocare a șefei DNA, dar este cunoscuta pentru recomandarea ferma ca deciziile Curții Constituționale sa fie puse in practica „cu promptitudine”, scrie Grupul de Investigații Politice pe pagina de Facebook. Ambasada…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, se alatura altor lideri PSD și lanseaza, vineri, un atac dur la adresa celor care au dezertat din partid. “Tradarea este doar o arma a celor slabi. Istoria o scriu invingatorii!”, arata Carmen Dan, intr-o postare pe Facebook. Ministrul arata ca singurul crez…