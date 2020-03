Ce face Sonia Argint Ionescu in carantina Coronavirus Ce face Sonia Argint Ionescu in carantina Coronavirus Sonia Argint Ionescu a ajuns intr-o situatie neplacuta. In urma cu cateva zile, a luat interviu, in emisiunea sa de la TVR 1, unui barbat diagnosticat ulterior cu temutul Coronavirus. Acum, este obligata sa stea in carantina, acasa, alaturi de sotul ei. Imediat dupa ce a aflat ca intrase in contact cu o persoana testata pozitiv cu COVID-19, Sonia Argint Ionescu a anuntat DSP-ul si a ramas in izolare la domiciliu. Conform Click.ro , vedeta a anuntat si persoanele cu care a mai intrat in contact pana la izloare. Din fericire insa, nu are simptome… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

