- A devenit tot mai discreta, dar acum face o serie de dezvaluiri pe care nu le-a stiut nimeni! Maria Constantin a oferit un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars in care a vorbit despre cei mai importanti barbati din viata sa.

- De cand s-a mutat in Finlanda, Narcisa Suciu s-a retras din showbiz si duce o viata complet noua, alaturi de fiica ei, Daria. Recent intoarsa in tara, artista a povestit despre ce schimbari au avut loc in viata ei si daca va ramane sau nu in Romania.

- Un barbat de 36 de ani a disparut din Ciacova, județul Timiș, in 21 noiembrie, Acesta a plecat de la Centrul de Ingrijire și Asistența și nu s-a mai intors. Daca l-ați vazut sunați la 112. The post A disparut un barbat de 36 de ani din Ciacova, de la un centru de ingrijire appeared first on deBanat.ro…

- Un tanar este de negasit de la sfarșitul saptamanii trecute. In varsta de 26 de ani, acesta a plecat vineri, 15 noiembrie, de la o pensiune din Arad, iar de atunci nu se mai știe nimic despre el. Raimond-Nicolae Oprița, din Gorj, are 1,75 metri inalțime, 80 de kilograme, par șaten, tuns scurt și ochi…