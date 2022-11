Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza a majorat estimarea pentru avansul economiei romanesti in 2022, la 4,6-, fata de 3,5-, prognoza din vara. In plus, a fost revizuita in sus si prognoza pentru inflatie, la 13,5-, de la 12,6- in prognoza din vara. Per ansamblu, avansul economic a fost prevazut…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a spus, luni, la sediul PSD, intrebat daca Romania risca sa intre in recesiune anul urmator, ca nu ține numai de țara noastra acest lucru, precizand ca in acest moment „importam inflație".

- Cele mai recente date ale indicatorilor cu frecventa ridicata sugereaza o incetinire puternica a cresterii economiei in trimestrul III fata de intervalul precedent, sub impactul escaladarii razboiului din Ucraina si al extinderii sanctiunilor asociate, se arata intr-un comunicat al BNR.

- Deputatul Florin-Alexandru Alexe prezent la ședința Comisiei pentru industrie si servicii. Proiectele dezbatute vor avea impact major asupra economiei și societațiii romanești! „Ieri a avut loc ședința Comisiei pentru industrie si servicii. In cadrul intalnirii, am dezbatut si aprobat mai multe proiecte…

- Guvernul va sprijini in continuare mediul de afaceri cu solutii care sa asigure mentinerea unei dinamici „corespunzatoare” a economiei romanesti, a declarat, marti, prim-ministrul Nicolae Ciuca, la ceremonia de semnare a conventiilor de garantare pentru noul program guvernamental IMM Invest, care…

- Specialiștii recunosc totuși ca, daca nu vrem sa fim luați pe nepregatite de sezonul rece, trebuie sa incepem de acum sa economisim. Nu este insa nevoie sa stingem complet lumina sau sa recurgem la masuri extreme."Nu este exclus, in totalitate, dar un blackout care inseamna afectarea unei zone foarte…

- Erste Group, actionarul majoritar al BCR, a revizuit in sus estimarile privind cresterea economica din Romania, de la 5,1% la 6% in 2022, dar a redus asteptarile pentru 2023, de la 4% la 2,7%, potrivit unei analize semnata de Ciprian Dascalu, economist-sef BCR. ”Avand in vedere structura slaba a…

- De la cel mai inalt nivel, autoritațile spun ca Romania nu va ramane fara energie la iarna. Premierul Ciuca afirma insa ca nu sunt excluse „scenarii și ipoteze, inclusiv un scenariu negru”. Precizarile vin in contextul in care un document confidențial al Dispecerului Energetic Național (DEN) recomanda…