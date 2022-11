Stiri pe aceeasi tema

- De cand a devenit noul suveran al Marii Britanii, Regele Charles al III-lea iși ia in serios rolul de conducator al țarii, asumandu-și responsabilitațile care-i revin. Potrivit celor mai noi informații publicate de presa internaționala, noul monarh cauta candidatul pefect pentru un job ideal la curtea…

- Se scrie istorie, in aceste zile, dupa demisia lui Liz Truss. Rishi Sunak, noul premier al Marii Britanii, este cel mai tanar prim-ministru al statului din ultimele doua secole și prima persoana de origine indiana ce va ocupa aceasta funcție. Politicianul in varsta de 42 de ani are o avere colosala,…

- Odata cu moartea Reginei Elisabeta a II-a, prințul Charles a devenit Regele Charles al III-lea. Odata cu urcarea sa pe tronul Marii Britanii, noul suveran moștenește un adevarat imperiu imobiliar. Conform datelor, valoarea totala s-ar ridica la 25 de miliarde de dolari. Regele Charles și imperiul imobiliar…

- Romania a devenit in ultimii 20 de ani un loc de suflet pentru noul Rege al Marii Britanii. In vizitele sale, Regele Charles al III-lea a stat de vorba cu oamenii simpli și a incercat sa se conecteze cat mai mult cu tradițiile și meșteșugurile locale. S-a intamplat și in timpul vizitei sale din 2005,…

- Noul suveran al Marii Britanii este Regele Charles al III-lea, cel care s-a pregatit o viata intreaga pentru a urca pe tron. La 73 de ani, el va fi monarhul incoronat la cea mai inaintata varsta din istoria de o mie de ani a regatului. Fara sa fie la fel de popular ca mama sa, […] Source

- Regele Charles al III-lea, noul suveran al Marii Britanii, este profund legat de Romania. Are proprietați in Transilvania și a fost unul dintre cei mai vizibili promotori ai turismului in Romania, facand din satul Viscri un adevarat brand. Charles a venit adesea in Romania, ultima data chiar in acest…

Regele Charles al III-lea, noul suveran al Marii Britanii, este profund legat de Romania, nu numai prin legaturile sale de sange, ci și prin atașamentul fața de natura și arhitectura rurala autentica de aici. Are proprietați in Transilvania și a fost unul dintre cei mai vizibili promotori ai turismului…