Ce face omul pentru bani? Românii, angajatorii și cele două locuri de muncă Pentru ca au nevoie de bani, mulți romani au ales un al doilea loc de munca. Un sondaj realizat de platforma de recrutare eJobs arata ca 70% dintre persoanele chestionate au spus ca lucreaza in doua locuri pentru a-și suplimenta veniturile pe termen lung. Unii aleg sa faca acest pas pentru o perioada scurta de timp, alții spun ca așa au lucrat toata viața. 70% dintre participanții la studiul eJobs au spus ca principalul motiv pentru care și-au luat al doilea loc de munca este nevoia de a-și suplimenta veniturile pe termen lung. Mai mult de jumatate dintre ei susțin ca ar renunța oricand la al… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Din nevoia de mai mulți bani și un salariu care nu le ajunge cu un loc de munca, romanii aleg sa lucreze și in alta parte pentru un trai mai bun. Totodata, aceștia nu se mai ascund, iar ambii angajatorii știu de celalalt job.

