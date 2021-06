Ce face o femeie cînd stă acasă? - o întrebare frecventă de la bărbați Soțul a venit acasa de la serviciu și i-a gasit pe cei trei copii in curte - inca in pijamale! Ei se jucau in noroi cu cutiile goale de la mincare și peste tot era gunoi. Ușa mașinii soției sale era deschisa, la fel ca și ușile din fața casei. Ciinele nu era nicaieri. In holul era și mai mare haos. Lumina era stinsa și la un perete erau aruncate plapume boțite. In camera de zi lucra televizorul Citeste articolul mai departe pe noi.md…

