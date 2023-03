Ce face Niculae Bădălău în libertate, acasă la Bolintin EXCLUSIV El capo di tutui capi din Bolintin, șeful clanului Badalau, Niculae Badalau, a fost eliberat din inchisoare și a fost plasat sub Control Judiciar. Va prezentam imagini in exclusivitate cu Badalau in libertate. Faptul ca locuiește acasa de cateva zile nu inseamna ca Niculae Badalau este liber in totalitate. Dupa ce a ieșit din inchisoare, Badalau a revenit acasa, la vila sa din Bolintin-Vale, județul Giurgiu, amplasata pe doua strazi. El trebuie, insa, sa dea cu subsemnatul la Poliția din localitate. In aceasta dimineața, Niculae Badalau a ieșit din curtea domeniului sau din Bolintin intr-o mașina… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

