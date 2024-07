Ce face Mr.Beast în România? A fost filmat ieri în Cluj Mr.Beast in Romania Dupa Speed, in Romania a ajuns și youtuberul nr.1 din lume, Mr. Beast. Acesta a fost filmat sambata in Cluj. Acesta ar fi imparțit ciocolata copiilor din zona hotelului Radisson. Creditat de Forbes cu o avere de 54 de milioane de dolari, americanul Jimmy Donaldson, 25 de ani, cunoscut ca MrBeast, are 151 de milioane de abonați pe canalul sau de YouTube, cei mai mulți pentru o persoana privata. Potrivit New York Post, el a cumparat o strada cu case cu tot, pentru el și pentru angajații sai, platind peste doua milioane de dolari .Donaldson, activ pe YouTube din 2012, a devenit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

