Stiri pe aceeasi tema

- „Eu și soacra-mea suntem niște fete de gașca, noi doua. Soacra-mea, contrar stereotipului de soacra, care in general e de poama acra, soacra-mea e de gașca. Așa ca, ce a zis ea de dimineața, eu fiind foarte stresata și nedormita? Soțul meu era plecat, cei mici la gradinița, iar cel mai mic dormea. Și…

- "Eu și soacra-mea suntem niște fete de gașca, noi doua. Soacra-mea, contrar stereotipului de soacra, care in general e de poama acra, soacra-mea e de gașca. Așa ca, ce a zis ea de dimineața, eu fiind foarte stresata și nedormita? (...) Imi zice soacra mea, care sa-mi traiasca, toate soacrele sa traiasca...…

- Astazi, Mirela Vaida este una dintre cele mai cunoscute si indragite prezente de pe micile ecrane! Prezentatoarea emisiunii "Acces Direct" are si o frumoasa cariera in muzica! Insa, in anul 2005, viata ei era complet diferita. Doua vedete au crezut in Mirela Vaida si au ajutat-o sa se lanseze. Pe buna…

- Schimbare la Acces Direct. Fanii emisiunii au avut o adevarata surpriza, miercuri, la inceputul emisiunii Acces Direct. Desi telespectatorii erau obisnuiti sa o vada pe Mirela Vaida la carma emisiunii, ei bine, astazi au stat altfel lucrurile.

- Dani Mocanu, unul dintre cei mai iubiți maneliști de la noi ține foarte mult la imaginea sa. Tocmai de aceea, acesta a trecut prin multe transformari, iar ultima a fost cea care i-a schimbat total infațișarea.

- Randi este unul dintre artiștii indragiți din Romania. Tanarul face furori cu vocea sa, dar și cu fizicul foarte bine lucrat in sala de gimnastica. Cantarețul a decis totuși ca nu este de ajuns doar sa aiba voce și mușchi, are nevoie sa fie activ și pe contul de socializare.

- Cristina Cioran a petrecut cateva luni bune in fata telespectatorilor "Acces Direct", dupa ce Simona Gherghe a intrat in concediu de maternitate. Fanii au indragit-o si au stat cu ochii lipiti de televizoare pentru a fi la curent cu subiectele care s-au dezbatut in emisiune.