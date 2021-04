Stiri pe aceeasi tema

- La cateva luni dupa ce s-a retras de pe micile ecrane, Mircea Radu are o alta activitate, care pare ca il mulțumește. Fostul prezentator TV s-a retras la Piatra Neamț alaturi de familie. „E prea mult spus gradinar priceput. Dupa mine, e doar un prim pas. Nu cred ca va fi o cariera, dar pot sa va asigur…

- Mircea Radu a decis sa lase in urma cariera din fața camerelor de filmat, iar acum fostul prezentator are o noua activitate. Cu ce se ocupa barbatul, departe de București, de cand a renunțat la televiziune.

- Tritraj Secția 16 Poliție„Va rog sa ma credeți ca sunt nevinovat, ce aceea am ales sa vorbesc și de aceea am ales sa impart aceasta trauma, aceasta suferința prin care eu am trecut.. e momentul sa-i ajutam pe cei din viitor sa nu mai pațeasca așa ceva .. vizionare placuta”.Sunt imagini tulburatoare.…

- Selly nu mai are emisiune la Prima TV. De e a renunțat? Selly a renunțat la colaborarea cu Prima TV. Postul de televiziune in care prezenta emisiunea Selly Show. A realizat 13 ediții ale show-ului in cele aproximativ 4 luni de colaborare. Iata insa ca acest proiect ia sfarșit. Selly a hotarat sa renunțe…

- Nadine se pregatește sa dea in aceasta vara examenul de Bacalaureat, la varsta de 44 de ani. Frumoasa mulatra s-a retras din lumina reflectoarelor, ca sa se dedice vieții de familie, dar și studiului. In mai 2020, Nadine iși anunța revenirea pe micul ecran, intr-o producție deja cunoscuta. Dar din...…

- Dani Oțil vine cu un comentariu puțin acid despre colegii de la Pro TV. Ce a spus celebrul prezentator de la Neatza? Cum i-a atacat pe colegii de breasla in direct și de la ce a pornit totul? Dani Oțil, atac voalat la adresa Pro TV In emisiunea de la Neatza se tot perinda personaje […] The post Dani…

- Cu siguranța toata lumea o știe pe Bianca Pop, fosta ispita de la Insula Iubirii care tot timpul era pe primele pagini ale tabloidelor și mereu la TV! Ei bine, va vine sa credeți sau nu, dar a renunțat la tot! Care e motivul pentru care a disparut din peisaj!

- Se lanseaza Euronews Romania Euronews lanseaza in curand un nou canal de stiri: Euronews Romania va produce stiri locale, nationale si internationale in limba romana.Euronews Romania este o filiala a grupului Euronews care va produce si difuza stiri locale, regionale, nationale si internationale prin…