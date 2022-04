Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat, vineri ca a gasit solutia pentru a evita risipa alimentara. Inainte sa plece la cumparaturi, ministrul mananca bine. “Cand ti-e foame ai cumpara jumatate de magazine”, a spus Chesnoiu. „Intr-o tara in care, in anul 2021, s-au aruncat doua miliarde de kilograme de alimente, au fost aruncate la gunoi, […] The post Ce face ministrul Agriculturii inainte sa mearga la cumparaturi: Mananca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .