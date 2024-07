Ministerul Educatiei a cerut Consiliului de Etica sa verifice toate cazurile de hartuire sexuala din universitati si modul cum acestea au fost gestionate de catre comisiile de etica. ”Ministerul Educatiei nu tolereaza, in sistemul de invatamant, nicio abatere care ar putea afecta integritatea si demnitatea umana si sustine demersurile Scolii Nationale de Studii Politice si […] The post Ce face Ministerul Educației la 3 zile de la declanșarea scandalului de la SNSPA: „Cei care au fost victime ale abuzurilor sa le semnaleze” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…