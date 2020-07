Ce face Lora in Bali de 4 luni de cand nu mai poate reveni in țara In luna februarie, Lora a plecat in vacanța in Bali alaturi de iubitul ei, Ionuț Ghenu. Era, bineințeles, o vacanța pe perioada determinata. Iata insa ca planurile de acasa chiar nu se potrivesc cu cele din targ in cazul celor doi. Lora și Ionuț se afla deja de 4 luni pe insula exotica și nu pot reveni in țara din cauza pandemiei de COVID-19. Toate zborurile s-au anulat pe fondul pandemiei, iar intoarcerea acasa pare acum un vis indepartat pentru Lora și Ghenu. Lora a intrat, prin apel video, in direct in emisiunea „Vorbește Lumea”…