- Lidia Buble și Estera au surprins pe toata lumea cu gestul pe care l-au facut la prima proba din ediția 19 a sezonului 4 din Asia Express. Cele doua au apelat și de data aceasta la cele mai neașteptate trucuri pentru a inceplini proba.

- Prima reacție a lui Harlys Bacerra in Romania, in timp ce se afla la brațul iubitei sale, Lidia Buble. Cei doi indragostiți sunt pe fericiți ca niciodata atunci cand petrec timp impreuna. Iata primele declarații in exclusivitate ale actorului!

- Lidia Buble traiește o frumoasa poveste de iubire cu actorul Harlys Bacerra, cel pe care acum l-a adus și in Romania. Cei doi s-au filmat in tandarețuri acasa in timp ce se uitau la Asia Express.

- Lavinia Parva se poate declara o femeie implinita de cand a devenit mamica, astfel nu e de mirare ca radiaza de fericire ori de cate ori este in preajma micuțului Alexandru. Daca pana acum, atat ea cat și Ștefan Banica Jr, au dorit sa pastreze discreția in privința vieții copilului sau, ei bine, paparazzi…

- Lidia Buble s-a intors in țara cu forțe proaspete, dupa participarea competiției, Asia Express. Așadar, frumoasa blondina s-a ales cu un nou iubit. Aceasta ar fi postat pe pagina sa personala de socializare, mai multe indicii, ca ar fi intr-o noua relație. Artista se pare ca iși petrece vacanța in Ibiza…

- Putem afirma cu tarie faptul ca George Burcea iși menajeaza pe cat posibil iubita! Viviana Sposub se bucura de un partener de viața implicat in toate treburile casnice și cu siguranța este foarte mandru de el, mai ales ca este cat se poate de reținut cand vine vorba de bani. In urma cu scurt timp, actorul…

- Nici bine nu s-a intors de la Asia Express, ca Lidia Buble a facut și prima cucerire. Blondina a fost surprinsa de paparazzi Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, in compania unui barbat misterios, cu care nu a ezitat sa se afișeze chiar in buricul Capitalei. Iata cum au reacționat…