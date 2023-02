Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de Craciun, pe 22 decembrie, Laura Cosoi s-a imbarcat in avion, alaturi de familia ei, soțul Cosmin Curticapean și cele trei fetițe spre noi destinații. Nici acum nu s-au intors in Romania, sunt in vacanța, se relaxeaza acum in Bali. Pe 22 decembrie, Laura Cosoi a distribuit pe contul ei de…

- Noua echipe de concurenți s-au aventurat pe Drumul Aurului, cu scopul de a-și depași limitele și a demonstra tuturor ca sunt capabili sa caștige premiul cel mare pus la bataie de Antena 1. Doar un cuplu a reușit sa faca fața pana la capat, in mod eroic, tuturor provocarilor. Afla in randurile de mai…

- Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticapean, traiesc o frumoasa poveste de dragoste din anul 2015, iar vedeta a adus pe lume trei fetițe, iar cei doi nu uita sa petreaca timp impreuna. Laura Cosoi a marturisit pe rețelele de socializare cum reușește sa se ințeleaga bine cu soțul ei și care sunt lucrurile…

- In ziua in care a implinit 60 de ani, fostul mare fotbalist Gabi Balint a fost vizitat de prietenul Gica Hagi. Cei doi au fost colegi la Steaua și la echipa naționala in perioada de varf a fotbalului romanesc. „Regele” s-a deplasat la Sangeorz-Bai, in județul Bistrița, localitatea natala a lui „Gaboaja”.…

- Dupa ce a lansat colindul anului, Grupul Psaltic ”Tronos” al Patriarhiei Romane a mers in colindat! Primul popas facut de catre arhidiaconul Mihail Buca, fondatorul și dirijorul corului, alaturi de psalții din ”Tronos” a fost la Institutul Clinic Fundeni. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Irina Fodor este cunoscuta de mulți oameni, insa puțini sunt cei care știu cum arata femeia care i-a dat viața. Prezentatoarea TV i-a facut o surpriza uriașa mamei sale cu ocazia zilei de naștere și a filmat tot momentul. Hai sa vezi cat de mult seamana cele doua.

- Finalul de an, in fiecare an, este cel al bilanțului și, de ce nu, al topurilor inedite. Un astfel de top a fost facut de o publicație de profil. Topul arata care sunt cele mai vizitate orașe in 2022. Surpriza a fost mare, mai ales cand s-a aflat ce oraș se afla pe primul loc. […] The post Cele mai…

- Surpriza de proportii, astazi, la Campionatul Mondial de fotbal din Qatar.La debutul in competitie, Argentina, una dintre favoritele la titlul suprem, a pierdut in fata Arabiei Saudite, in primul meci al zilei, jucat in grupa C Arabia Saudita s a impus cu 2 1, dupa ce Argentina a condus cu 1 0, in urma…