Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde va exprima sprijinul Romaniei pentru initiativele NATO si UE destinate imbunatatirii mobilitatii militare si va pleda pentru mentinerea unui climat atractiv al investitiilor in Uniunea…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa la reuniunea Consiliului European, la Bruxelles, in perioada 28-29 iunie, pe agenda discutiilor fiind subiecte economice legate de ocupare, crestere economica, competitivitate, domeniul digital, migratie, viitorul buget al UE post-2020, anunta Presedintie.

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde va exprima sprijinul Romaniei pentru initiativele NATO si UE destinate imbunatatirii mobilitatii militare si va pleda pentru mentinerea unui climat atractiv al investitiilor in Uniunea Europeana.…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, intrebat in legatura cu informatiile aparute in spatiul public cu privire la posibilitatea preluarii functiei de presedinte al Consiliului European, ca se simte confortabil in postura de presedintele al Romaniei.

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit despre o eventuala preluare a funcției de președinte al Consiliului European. „Eu acum sunt Presedintele Romaniei si ma simt foarte confortabil in aceasta postura”, a spus el, razand. Numele președintelui Klaus Iohannis este luat in calcul la Bruxelles…

- "Eu stiu de la doamna prim-ministru ca il sustine in totalitate pe ministrul Toader si noi il sustinem. In functie de ce va anunta presedintele, daca mininistrul Toader intentioneaza sa intreprinda vreun demers, noi il vom sprijini", a declarat Liviu Dragnea, dupa ședința CEX al PSD. Intrebat…

- Presedintele Klaus Iohannis urmeaza sa decida daca o revoca pe sefa DNA. Revenit in activitate dupa vacanta de Pasti, seful statului este asteptat sa faca marele anunt, dupa analiza tuturor documentelor primite. Klaus Iohannis a declarat, la sfarsitul lunii martie, la Bruxelles, ca decizia privind propunerea…

- Klaus Iohannis a declarat, la sfarsitul lunii martie, la Bruxelles, ca decizia privind propunerea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, o va lua dupa Pasti si ca o va explica printr-o declaratie publica. Presedintele a spus ca va tine cont de argumentele si documentele prezentate si de o…